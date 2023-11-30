Euractiv: Украина не сможет вытеснить российскую армию до конца 2024 года

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Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся до конца следующего года вытеснить российскую армию с территорий, перешедших под контроль Москвы.

Фото: Вадим Савицкий

Как отмечает Euractiv, ссылаясь на представителя Североатлантического альянса, у Киева не хватит ресурсов для того, чтобы вернуть утраченные земли.

В статье также сказано, что Запад не успевает изготавливать военную технику для дальнейших поставок на Украину. При этом пока невозможно спрогнозировать, улучшится ли ситуация в ближайшее время, подчёркивает портал.

Ранее руководитель МИД Австрии Александр Шалленберг призвал Запад возобновить переговорный процесс с Россией. По его мнению, западным лидерам не стоит бояться диалога с Москвой.