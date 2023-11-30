Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся до конца следующего года вытеснить российскую армию с территорий, перешедших под контроль Москвы.
Как отмечает Euractiv, ссылаясь на представителя Североатлантического альянса, у Киева не хватит ресурсов для того, чтобы вернуть утраченные земли.
В статье также сказано, что Запад не успевает изготавливать военную технику для дальнейших поставок на Украину. При этом пока невозможно спрогнозировать, улучшится ли ситуация в ближайшее время, подчёркивает портал.
Ранее руководитель МИД Австрии Александр Шалленберг призвал Запад возобновить переговорный процесс с Россией. По его мнению, западным лидерам не стоит бояться диалога с Москвой.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.