В США признались в обмане Украины

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The Washington Post раскрывает неожиданный аспект военной помощи США для Украины, отмечая, что значительная часть средств, формально предназначенных для украинского государства, фактически тратится на территории США.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Вместо прямой отправки денег на Украину, они используются в Соединенных Штатах для разработки нового вооружения или замены оружия, поступившего в Киев из американских запасов.

По оценкам исследования, примерно 90% общей суммы военной помощи в размере 68 миллиардов долларов будут потрачены внутри страны.

Данные администрации Конгресса США указывают на доход в 27 миллиардов долларов, полученных американскими штатами за счет военной помощи Украине, средства направляются на закупку боеприпасов и тактической техники.