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Американский полковник Макгрегор: Байден сделал Путина сильнее, чем когда-либо

1:00
Мир

Американский лидер Джо Байден инициировал такую политику, которая привела к усилению влияния президента РФ Владимира Путина. С таким заявлением выступил экс-советник руководителя Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Американский полковник Макгрегор: Байден сделал Путина сильнее, чем когда-либо
Фото: kremlin.ru

Он также обратил внимание на "блестящее" состояние российской экономики. При этом полковник добавил, что экономические системы Запада пришли в упадок на фоне мирового кризиса.

"Политика Белого дома создала условия, чтобы Путин стал сильнее, чем когда-либо", — подчеркнул Макгрегор в эфире Deep Dive.

Кроме того, он призвал Запад как можно скорее начать способствовать урегулированию украинского конфликта. В ином случае США и их союзники столкнутся с катастрофой, когда Россия победит, заключил полковник.

Ранее Макгрегор сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать наказания после окончания боевых действий.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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