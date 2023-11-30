Американский полковник Макгрегор: Байден сделал Путина сильнее, чем когда-либо

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Джо Байден инициировал такую политику, которая привела к усилению влияния президента РФ Владимира Путина. С таким заявлением выступил экс-советник руководителя Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Фото: kremlin.ru

Он также обратил внимание на "блестящее" состояние российской экономики. При этом полковник добавил, что экономические системы Запада пришли в упадок на фоне мирового кризиса.

"Политика Белого дома создала условия, чтобы Путин стал сильнее, чем когда-либо", — подчеркнул Макгрегор в эфире Deep Dive.

Кроме того, он призвал Запад как можно скорее начать способствовать урегулированию украинского конфликта. В ином случае США и их союзники столкнутся с катастрофой, когда Россия победит, заключил полковник.

Ранее Макгрегор сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать наказания после окончания боевых действий.