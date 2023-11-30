Пентагон поблагодарил Украину за укрепление обороны США

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Военная помощь Украине укрепляет оборону США за счёт усовершенствования материально-технической базы, заявили в Пентагоне в среду.

Фото: AP by Efrem Lukatsky

"В США поддержка Украины мобилизовала оборонно-промышленную базу способами, невиданными десятилетиями", — говорится на сайте ведомства.

В пресс-релизе разъясняется, что большая часть техники и вооружений на почти 44 миллиарда долларов передавалась Киеву из имевшихся запасов. Для их восполнения пришлось запустить американскую военную промышленность на полную мощь, на что было направлено около 17 миллиардов долларов.

Кроме того, вместо пылившихся годами на складах устаревших образцов оружия создаются новые, гораздо более совершенные. На это Пентагон выделил более 10 миллиардов долларов.

Результатом стало масштабное наращивание производственных мощностей на предприятиях оборонной промышленности в 37 штатах.