Washington Post: значительная часть средств на помощь Украине остаётся в США

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Большая часть денежных средств, выделяемых Вашингтоном на поддержку украинской армии, остаётся в Соединённых Штатах Америки. Об этом сообщает The Washington Post.

Фото: whitehouse.gov

По информации газеты, далеко не все средства доходят до Киева, поскольку власти США направляют их на разработку нового оружия или замену военной техники для последующих поставок на Украину.

"Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединённых Штатах", — подчёркивается в материале.

Как пояснил обозреватель издания, из 68 миллиардов долларов, выделенных американцами на помощь Украине, порядка 90% средств будут израсходованы в США.

Ранее журналисты Reuters заявили, что американские штаты обогатились на 27 миллиардов долларов за счёт военной поддержки ВСУ.