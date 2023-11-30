Киевская власть готовит народ к переговорам

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Запад, а с его подачи уже и некоторые политики в Киеве готовят народ к перемирию с Россией, заметил украинский политолог Руслан Бортник в эфире "Новости.LIVE".

Фото: FB-страница Руслана Бортника

"Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружьё уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определённая подготовка к возможным переговорам", — констатировал он.

По мнению эксперта, к переговорам киевскую власть подталкивают снижение поддержки Запада и провал попыток перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга.

Кроме того, нестабильное положение западных союзников не способствует воинственной политике украинского руководства, добавил Бортник.