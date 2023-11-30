Экс-сотрудник Пентагона заявил, что США не потянут войну с Россией

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В ходе дебатов с президентом Американского совета по внешней политике, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что США не смогли бы справиться с Россией, отправив войска на Украину.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Он отметил, что даже введение американской авиационной группировки не принесло бы ожидаемых результатов из-за "солидной" противовоздушной обороны России и высокотехнологичных истребителей, таких как Су-35.

Эксперт также подчеркнул неспособность американской промышленности компенсировать потери и устаревшие технологии в оборонных заводах. Брайен заключил, что вариант присоединения НАТО к конфликту не является готовой опцией, подчеркивая, что США не готовы к войне на Украине.