Илон Маск заявил о нежелании голосовать за Джо Байдена на выборах президента США

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не поддержит Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

В ходе выступления на конференции, организованной New York Times, Маск отметил, что не видит себя голосующим за Байдена и отказался подтвердить свои намерения относительно бывшего президента Дональда Трампа. По его словам, это сложный выбор, сообщают РИА Новости.

В 2024 году в США ожидаются президентские выборы, на которых Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок, а Дональд Трамп намерен бороться за возвращение в Белый дом как кандидат от Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что представитель ХАМАС позвал Илона Маска в сектор Газа.