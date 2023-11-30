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Илон Маск заявил о нежелании голосовать за Джо Байдена на выборах президента США

0:51
Мир

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не поддержит Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году.

Илон Маск заявил о нежелании голосовать за Джо Байдена на выборах президента США
Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

В ходе выступления на конференции, организованной New York Times, Маск отметил, что не видит себя голосующим за Байдена и отказался подтвердить свои намерения относительно бывшего президента Дональда Трампа. По его словам, это сложный выбор, сообщают РИА Новости.

В 2024 году в США ожидаются президентские выборы, на которых Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок, а Дональд Трамп намерен бороться за возвращение в Белый дом как кандидат от Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что представитель ХАМАС позвал Илона Маска в сектор Газа.

Илон Маск. Спаситель человечества или интриган, мечтающий о власти
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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