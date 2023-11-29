Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил перспективы вступления Украины в НАТО.
По словам Блинкена, Украина начала свой путь в альянс, и сможет стать членом блока, когда условия, которые были ей поставлены, будут признаны выполненными.
Такое заявление госсекретарь США сделал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, которая состоялась в Брюсселе.
"Мы подтвердили обязательства, которые были даны в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО, когда союзники согласятся, что условия выполнены. Украина на пути в НАТО, а также в Европейский Союз, где начинается процесс вступления", — сказал Блинкен.
Также представитель Вашингтона пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину. По словам Блинкена, Киеву удалось достичь "больших успехов" на Чёрном море, где Украина, по его словам, экспортирует продовольствие в другие страны, "отодвинув для этого российский флот".
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