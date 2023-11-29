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NetEase: премьер Японии поплатился за бестактность в отношении России

1:38
Мир

Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида фактически с первых дней после вступления в должность позволяет себе высказывания о России, которые являются грубым нарушением дипломатического этикета, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

NetEase: премьер Японии поплатился за бестактность в отношении России
Фото: sohu.com

Например, в 2021 году он в ультимативном тоне потребовал от Москвы передачи южнокурильских островов, если Россия хочет подписать мирный договор. И впоследствии он поднимал эту тему достаточно грубо, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

"Предыдущие японские премьер-министры неоднократно высказывались по поводу Южных Курил, но большинство из учитывали чувства России и максимально деликатно обсуждали эту тему. Кисида же всем своим видом показывает, что он не собирается считаться с чувствами и интересами РФ", — считают авторы материала.

По их мнению, Россия весьма любопытно отреагировала на заявления главы японского правительства.

На Курильские острова была переброшена передовая техника, в том числе мощные береговые батареи и системы ПВО. Фактически острова были превращены в крепость. Дальше — больше: Россия объявила, что сворачивает все дипломатические переговоры с Японией, в том числе касательного мирного договора. Такого Кисида никак не ожидал.

По мнению авторов материала, японский премьер-министр поплатился за неуважение к России. И сделал только хуже для своей же страны.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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