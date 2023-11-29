Представители Североатлантического альянса заявили, что программа сотрудничества Украины и военного блока на следующий год не предусматривает передачу Киеву летального оружия. Помимо этого, отмечается, что данная программа носит добровольный характер.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, данные принципы учитывали при подготовке документа по настоянию его страны. Он подчеркнул, что в рамках инициативы было решено, что будет происходить передача Украине в рамках военной помощи только нелетальных видов военного снаряжения.
"Это также чрезвычайно важно, потому что такой шаг мог бы повлечь за собой риск эскалации [конфликта на Украине — ред.]", — объяснил глава венгерского внешнеполитического ведомства.
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