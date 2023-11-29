НАТО исключило из помощи Украине в 2024 году летальное оружие

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Представители Североатлантического альянса заявили, что программа сотрудничества Украины и военного блока на следующий год не предусматривает передачу Киеву летального оружия. Помимо этого, отмечается, что данная программа носит добровольный характер.

Фото: discover24.ru

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, данные принципы учитывали при подготовке документа по настоянию его страны. Он подчеркнул, что в рамках инициативы было решено, что будет происходить передача Украине в рамках военной помощи только нелетальных видов военного снаряжения.

"Это также чрезвычайно важно, потому что такой шаг мог бы повлечь за собой риск эскалации [конфликта на Украине — ред.]", — объяснил глава венгерского внешнеполитического ведомства.