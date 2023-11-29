Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатные растения: о чем нельзя забывать зимой
NetEase: премьер Японии поплатился за бестактность в отношении России
Онколог Астраханцев: употребление спиртного и колбасы в Новый год может стать причиной рака
16-летний сын Кадырова удостоился звания "Почётный гражданин Донецка"
Доктор медицинских наук рассказал о зависимости артериального давления от атмосферного
Ювелир рассказала, как проверить подлинность бриллианта самим: подышать на камень
Россия вышла из Исполнительного совета по запрету химоружия
УФСБ обнаружило контрафактную продукцию в одной из больниц Хакасии
Терапевт Кондрахин о последствиях гуляния без шапки зимой: может развиться менингит

НАТО исключило из помощи Украине в 2024 году летальное оружие

0:50
Мир

Представители Североатлантического альянса заявили, что программа сотрудничества Украины и военного блока на следующий год не предусматривает передачу Киеву летального оружия. Помимо этого, отмечается, что данная программа носит добровольный характер.

НАТО исключило из помощи Украине в 2024 году летальное оружие
Фото: discover24.ru

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, данные принципы учитывали при подготовке документа по настоянию его страны. Он подчеркнул, что в рамках инициативы было решено, что будет происходить передача Украине в рамках военной помощи только нелетальных видов военного снаряжения.

"Это также чрезвычайно важно, потому что такой шаг мог бы повлечь за собой риск эскалации [конфликта на Украине — ред.]", — объяснил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
Русским приготовили ловушку: "Это как "Минск", только без "Минска"
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Последние материалы
Онколог Астраханцев: употребление спиртного и колбасы в Новый год может стать причиной рака
16-летний сын Кадырова удостоился звания "Почётный гражданин Донецка"
Диетолог Кабанов: "После диеты вес вернётся, да ещё и с добавкой"
Доктор медицинских наук рассказал о зависимости артериального давления от атмосферного
Ювелир рассказала, как проверить подлинность бриллианта самим: подышать на камень
Россия вышла из Исполнительного совета по запрету химоружия
УФСБ обнаружило контрафактную продукцию в одной из больниц Хакасии
Терапевт Кондрахин о последствиях гуляния без шапки зимой: может развиться менингит
Долгожданный прорыв под Артемовском: ВС РФ взяли под контроль один из поселков в регионе
НАТО исключило из помощи Украине в 2024 году летальное оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников