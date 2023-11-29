В офисе Зеленского считают, что переговоры с Россией о мире невозможны

В Киеве утверждают, что мирных переговоров с Россией в начале спецоперации не могло быть. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, не изменилась в этом плане ситуация и сегодня.

"Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких "реальных переговоров о мире" не было и не могло быть", — написал Подоляк в своём Telegram-канале.

Представитель Зеленского предупредил, что Москва якобы намерена возродить Советский Союз. Подоляк считает, что за разговорами о готовности к переговорам для российской стороны стоит желание "оправдать агрессию и добиться оперативной паузы в конфликте".

До этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что весной 2022 года в Стамбуле у Киева была реальная возможность договориться о мире с Россией. Однако занимавший тогда должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон настоял на продолжении военных действий, посоветовав не думать о мире.