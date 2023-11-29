Frankfurter Allgemeine: в НАТО уверены, что очередное контрнаступление Киева провалится

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Тон разговоров представителей НАТО насчёт украинского конфликта изменился. Члены альянса дают понять, насколько устали от происходящего в Незлежной.

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"В НАТО никто не верит в очередное контрнаступление Украины. Надежда лишь на то, что военный тупик продлится до юбилейного саммита [альянса] следующим летом", — сказано в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine.

Авторы материала убеждены, что ВСУ никуда не продвинутся до лета 2024 года. Именно тогда, в июле, будут проходить празднования 75-ления НАТО.

Немецкие журналисты полагают, что США не станут способствовать расширению альянса накануне президентских выборов, и ограничатся лишь заявлениями, которые потребует ситуация. Поэтому до выборов президента США в 2024 году Украина едва ли станет членом НАТО.