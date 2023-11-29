Политолог Сергей Марков прокомментировал попадание в рейтинг самых влиятельных людей Европы главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Марков отреагировал на решение американского изадания Politico назвать Набиуллину "разрушителем года". Данного "титула" глава Центробанка России удостоилась благодаря тому, что спасла российскую экономику от обрушения.

"Она разрушила западные санкции против российской экономики… Набиуллину журнал Politico так сильно ругает за то, что она так много хорошего сделала Путину, что даже возникает некоторое недоумение", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.