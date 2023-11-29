Блинкен опроверг усталость НАТО от Украины

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Энтони Блинкен не заметил признаков усталости НАТО от поддержки Украины. Об этом госсекретарь США сообщил после совещания глав МИД стран альянса в среду.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Я не заметил признаков усталости. Напротив — решительную готовность продолжать [помогать Украине]", — заявил дипломат в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, все члены НАТО едины в своём намерении дать Киеву всё необходимое, чтобы он смог "вернуть территории".

"Каждый член [НАТО] выразил сильную и непрерывную поддержку Украине", — заключил глава Госдепа.