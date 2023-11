Your browser does not support the audio element.

Энтони Блинкен не заметил признаков усталости НАТО от поддержки Украины. Об этом госсекретарь США сообщил после совещания глав МИД стран альянса в среду.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.