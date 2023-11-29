Энтони Блинкен не заметил признаков усталости НАТО от поддержки Украины. Об этом госсекретарь США сообщил после совещания глав МИД стран альянса в среду.
"Я не заметил признаков усталости. Напротив — решительную готовность продолжать [помогать Украине]", — заявил дипломат в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, все члены НАТО едины в своём намерении дать Киеву всё необходимое, чтобы он смог "вернуть территории".
"Каждый член [НАТО] выразил сильную и непрерывную поддержку Украине", — заключил глава Госдепа.
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