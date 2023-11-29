Россия договорилась с Белоруссией о совместной помощи Донбассу

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Россия договорилась с Белоруссией о совместной помощи Донбассу — соответствующее соглашение заключили Михаил Мишустин и Роман Головченко.

Фото: ТАСС by Александр Астафьев

В среду прошло заседание Совета министров Союзного государства, на котором было принято решение об оказании гуманитарной помощи из его бюджета учащимся и образовательным организациям ДНР и ЛНР.

Кроме того, одобрены программа модернизации объектов тылового обеспечения российско-белорусской группировки войск, ряд других документов, определены направления совместной миграционной политики.

Совещание завершилось церемонией подписания документов премьерами братских государств.