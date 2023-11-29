The Economist пишет о непростых отношениях между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. В окружении президента РФ, по сообщению издания, многие поддерживают главкома ВСУ.
Британское издание сообщает, что конфликт Зеленского и Залужного продолжается с 2022 года, а их отношения "ужасны". Конфликт перерос в открытое противостояние после заявления главкома ВСУ о том, что военные действия зашли в тупик.
Журналисты сообщают, что Зеленский и Залужный пытаются переложить друг на друга ответственность за неудачное контрнаступление.
"Политики говорят, что их генералы — придурки, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики мешают им", — сообщают авторы статьи.
Ранее сообщалось, что Зеленского назвали "мечтателем года" по версии рейтинга издания Politico.
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