Your browser does not support the audio element.

The Economist пишет о непростых отношениях между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. В окружении президента РФ, по сообщению издания, многие поддерживают главкома ВСУ.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.