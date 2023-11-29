За взятие Бахмута казахстанский суд отправил бойца ЧВК "Вагнер" в колонию на 6 лет

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В Казахстане вынесли строгий приговор жителю Карагандинской области, который в качестве добровольца ЧВК "Вагнер", принимал участие в штурме и взятии Бахмута, где получил ранение.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Бойца "Вагнера", сражавшегося с украинскими боевиками, и получившего ранение под Бахмутом (Артёмовск) суд Караганды приговорил к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за "подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины".

Доброволец мог получит и более строгое наказание, но как сообщает казахстанский суд, смягчающим обстоятельством стало раскаяние подсудимого.

Реакции российских ветеранских организаций на судебный вердикт в отношении добровольца "Вагнера" пока не последовало.