В Казахстане вынесли строгий приговор жителю Карагандинской области, который в качестве добровольца ЧВК "Вагнер", принимал участие в штурме и взятии Бахмута, где получил ранение.
Бойца "Вагнера", сражавшегося с украинскими боевиками, и получившего ранение под Бахмутом (Артёмовск) суд Караганды приговорил к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за "подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины".
Доброволец мог получит и более строгое наказание, но как сообщает казахстанский суд, смягчающим обстоятельством стало раскаяние подсудимого.
Реакции российских ветеранских организаций на судебный вердикт в отношении добровольца "Вагнера" пока не последовало.
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