Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Зубова рассказала, о каких проблемах с печенью говорит горький привкус во рту
Рыбаков, которые дрейфовали по Байкалу в течение четырех дней, нашил живыми
Девушка футболиста Неймара, разрешившая ему изменять, объявила об их расставании
Армия России освободила населённый пункт Артёмовское в ДНР
В Москве инвалид предстал перед судом за начертанную пальцем на снегу антивоенную надпись
Киркоров похвалил Ани Лорак за самую красивую фигуру шоу-бизнеса
Количество людей, погибших на Украине из-за шторма, выросло до 12
Виктория Боня заявила, что теперь можно оценить результаты пластики, и поделилась видео
Экспорт процессоров Intel и AMD в Россию резко снизился в 2023 году

Кулеба считает ВСУ сильнейшей армией Европы, несмотря на провал наступления

1:08
Мир

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Вооружённые силы Украины (ВСУ) сильнейшей армией Европы. Он заявил об этом перед заседанием совета НАТО — Украина, несмотря на то, что летнее контрнаступление ВСУ было неудачным, а также на опасения СМИ, что зимой Киев ждёт крах на фронте.

Кулеба считает ВСУ сильнейшей армией Европы, несмотря на провал наступления
Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества… Защищать Европу без Украины — это бесполезные усилия", — указал министр.

По его словам, Европа не сможет защититься без Украины, потому что именно ВСУ является сильнейшей в Европе армией.

Напомним, что прежде Дмитрий Кулеба резко ответил на вопрос журналистки, которая спросила его о тупике украинской армии на фронте. Представительница СМИ спросила у главы украинского внешнеполитического ведомства, что нужно Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте, но Кулеба, не дослушав её, оборвал вопрос, ответив, что никакого тупика у ВСУ нет.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк Русский Кавказ: "Кукуруза дома лучше шербета на чужбине!" Сергей Лебедев
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Русским приготовили ловушку: "Это как "Минск", только без "Минска"
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Последние материалы
За взятие Бахмута казахстанский суд отправил бойца ЧВК "Вагнер" в колонию на 6 лет
Арам Саркисян: Азербайджан накажут за тройную политику
Юрист убитой в Турции россиянки о бывшем муже женщины: ему перекрыли кислород в России
Чуда не будет: экс-помощник президента России сказал, что Украине конец в следующем году
Готовившего теракт на железнодорожной станции мужчину задержали в Москве
Планировавшему подрыв цистерны в Москве обещали эвакуацию на Украину
В случае угрозы жизни: в школах могут запретить использовать мобильники даже в образовательных целях
Генконсульство РФ прокомментировало сообщение об убийстве русской женщины и её дочки в Бодруме
На Урале чиновники срубили ёлку на частном садовом участке и установили на площади города
ГИБДД обещала не штрафовать за отсутствие зимней резины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников