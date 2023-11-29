Кулеба считает ВСУ сильнейшей армией Европы, несмотря на провал наступления

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Вооружённые силы Украины (ВСУ) сильнейшей армией Европы. Он заявил об этом перед заседанием совета НАТО — Украина, несмотря на то, что летнее контрнаступление ВСУ было неудачным, а также на опасения СМИ, что зимой Киев ждёт крах на фронте.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества… Защищать Европу без Украины — это бесполезные усилия", — указал министр.

По его словам, Европа не сможет защититься без Украины, потому что именно ВСУ является сильнейшей в Европе армией.

Напомним, что прежде Дмитрий Кулеба резко ответил на вопрос журналистки, которая спросила его о тупике украинской армии на фронте. Представительница СМИ спросила у главы украинского внешнеполитического ведомства, что нужно Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте, но Кулеба, не дослушав её, оборвал вопрос, ответив, что никакого тупика у ВСУ нет.