Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Вооружённые силы Украины (ВСУ) сильнейшей армией Европы. Он заявил об этом перед заседанием совета НАТО — Украина, несмотря на то, что летнее контрнаступление ВСУ было неудачным, а также на опасения СМИ, что зимой Киев ждёт крах на фронте.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.