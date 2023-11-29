Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Вооружённые силы Украины (ВСУ) сильнейшей армией Европы. Он заявил об этом перед заседанием совета НАТО — Украина, несмотря на то, что летнее контрнаступление ВСУ было неудачным, а также на опасения СМИ, что зимой Киев ждёт крах на фронте.
"Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества… Защищать Европу без Украины — это бесполезные усилия", — указал министр.
По его словам, Европа не сможет защититься без Украины, потому что именно ВСУ является сильнейшей в Европе армией.
Напомним, что прежде Дмитрий Кулеба резко ответил на вопрос журналистки, которая спросила его о тупике украинской армии на фронте. Представительница СМИ спросила у главы украинского внешнеполитического ведомства, что нужно Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте, но Кулеба, не дослушав её, оборвал вопрос, ответив, что никакого тупика у ВСУ нет.
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