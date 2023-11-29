Захарова предупредила Молдавию об ответе за антироссийские санкции

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ЕС — это враждебный шаг, который не останется без ответа, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду.

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Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску подписал указ о присоединении республики к индивидуальным санкциям Совета ЕС против "почти 1 800 физических и юридических лиц" из России.

"Мы уже давали оценку этому решению молдавских властей, — напомнила Захарова. — Мы расцениваем его как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется".

Дипломат заметила, что антироссийская риторика Кишинёва нарастает с приближением декабрьского заседания Евросовета, где должен рассматриваться вопрос вступления Молдавии в ЕС.

"Очевидно, что таким образом находящиеся у власти политические силы пытаются реабилитироваться перед Брюсселем за проигранные местные выборы", — объяснила она.

Захарова также раскритиковала молдавскую президентку Майю Санду за её высказывания о российской угрозе.