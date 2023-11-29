Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ЕС — это враждебный шаг, который не останется без ответа, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду.
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску подписал указ о присоединении республики к индивидуальным санкциям Совета ЕС против "почти 1 800 физических и юридических лиц" из России.
"Мы уже давали оценку этому решению молдавских властей, — напомнила Захарова. — Мы расцениваем его как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется".
Дипломат заметила, что антироссийская риторика Кишинёва нарастает с приближением декабрьского заседания Евросовета, где должен рассматриваться вопрос вступления Молдавии в ЕС.
"Очевидно, что таким образом находящиеся у власти политические силы пытаются реабилитироваться перед Брюсселем за проигранные местные выборы", — объяснила она.
Захарова также раскритиковала молдавскую президентку Майю Санду за её высказывания о российской угрозе.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.