Эстония готовится к полному закрытию границы с Россией

Руководство маленьких, но гордых своей русофобской политикой прибалтийских стран идут в тренде своих старших братьев по ЕС и тоже сообщают о желании перекрыть свои границы с Россией.

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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сегодня отрапортовал, что граница с Россией возможно буде закрыта, сообщает ТАСС.

"Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии. Это может случиться. Эта ситуация не является обычным примером миграции", — заявил Цахкна на начинающейся встрече министров иностранных дел НАТО.

Ранее сообщалось, что Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, в том числе и пункт "Рая-Йоосеппи".

К радикальному способу закрыть рубежи с РФ эстонские власти предприняли раньше, когда начали устанавливать "зубы дракона" возле моста, соединяющего российски Ивангород с эстонской Нарвой.