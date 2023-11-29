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Глава ВОЗ заявил о росте числа укрывающихся в убежищах в Газе до 1,3 млн человек

1:04
Мир

В убежищах, расположенных в секторе Газа, прячутся до 1,3 миллиона мирных жителей. Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ заявил о росте числа укрывающихся в убежищах в Газе до 1,3 млн человек
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, гражданское население Газы нуждается в воде и гигиенических средствах. Он пояснил, что в убежищах остаётся большое количество людей. Среди них активно распространяются чесотка, острые респираторные и вирусные заболевания, уточнил глава ВОЗ.

"Сейчас 1,3 миллиона человек живут в убежищах в Газе", — подчеркнул Гебрейесус в своих соцсетях.

Как пояснил руководитель организации, мирные жители Газы вынуждены оставаться в укрытиях, чтобы не стать жертвами палестино-израильского вооружённого конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство ведёт круглосуточную работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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