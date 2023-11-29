Глава ВОЗ заявил о росте числа укрывающихся в убежищах в Газе до 1,3 млн человек

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В убежищах, расположенных в секторе Газа, прячутся до 1,3 миллиона мирных жителей. Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, гражданское население Газы нуждается в воде и гигиенических средствах. Он пояснил, что в убежищах остаётся большое количество людей. Среди них активно распространяются чесотка, острые респираторные и вирусные заболевания, уточнил глава ВОЗ.

"Сейчас 1,3 миллиона человек живут в убежищах в Газе", — подчеркнул Гебрейесус в своих соцсетях.

Как пояснил руководитель организации, мирные жители Газы вынуждены оставаться в укрытиях, чтобы не стать жертвами палестино-израильского вооружённого конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство ведёт круглосуточную работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа.