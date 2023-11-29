Экс-советник Кучмы Соскин: в "полувоенном" столкновении между Польшей и Украиной уже есть погибшие

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Блокада перевозчиков на границе Украины и Польши может закончиться трагедией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его данным, уже два украинца погибли в "полувоенном" столкновении между Киевом и Варшавой.

Фото: facebook.com/ Державна прикордонна служба України

Как подчеркнул Соскин, на границе фуры выстроились в километровые пробки, на польской стороне вереница авто достигает 50 километров, в которой и погибли украинцы.

"Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе", — заявил Соскин на своём канале в Сети.

По его словам, блокада перевозчиков превращается в масштабное "полувоенное" и политическое столкновение между странами. Украина потеряла за это время около ста миллионов евро.