Представитель ХАМАС позвал Илона Маска в сектор Газа

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Представитель ХАМАС пригласил Илона Маска приехать с визитом в сектор Газа, чтобы увидеть преступления Израиля.

Фото: CreativeCommons by jurvetson is licensed under CC BY 2.0

Один из глав движения ХАМАС Усам Хамдан призвал американского миллиардера Илона Маска посетить Сектор Газа "чтобы он увидел масштабы резни и преступлений".

Ранее Илону Маску показали кибуцы на границе Израиля и палестинской автономии, на которые напали боевики 7 октября.

Бизнесмен приехал в Израиль после того, как на него обрушились обвинения в антисемитизме. После своей поездки Маск признал, что у Израиля не оставалось другого выбора, кроме как уничтожить ХАМАС. Предприниматель призвал "помочь тем, кто останется".