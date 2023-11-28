Представитель ХАМАС пригласил Илона Маска приехать с визитом в сектор Газа, чтобы увидеть преступления Израиля.
Один из глав движения ХАМАС Усам Хамдан призвал американского миллиардера Илона Маска посетить Сектор Газа "чтобы он увидел масштабы резни и преступлений".
Ранее Илону Маску показали кибуцы на границе Израиля и палестинской автономии, на которые напали боевики 7 октября.
Бизнесмен приехал в Израиль после того, как на него обрушились обвинения в антисемитизме. После своей поездки Маск признал, что у Израиля не оставалось другого выбора, кроме как уничтожить ХАМАС. Предприниматель призвал "помочь тем, кто останется".
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.