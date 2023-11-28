Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс: истребитель F-16 на Украине будет уничтожен так же, как и любой самолёт ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс заявил, что русские военные уничтожат американские истребители F-16, так же как они обращаются с любыми украинскими самолётами в зоне своего контроля. Об этом специалист заявил в интервью каналу The Geopolitics In Conflict Show.

Фото: Фото: nato.int

Эксперт подчеркнул, что не существует "волшебного оружия", которое США могли бы предоставить, и в случае появления F-16 Россия с лёгкостью справится с ними, так же как и с украинскими Су-27 и любыми другими самолётами. Джонс также добавил, что подобная судьба ожидает не только авиацию, но и любую другую технику, от новых танков до британских Challenger2 или немецких Leopard2. В целом, по мнению эксперта, Украина и её руководство находятся в безвыходной ситуации в конфликте с Россией.