На Украине запустили процесс отказа от системы питания ВСУ по стандартам НАТО

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В Министерстве обороны Украины решили из соображений экономии отказаться от системы питания военных по стандартам НАТО. По данным издания "Главком", в военном ведомстве считают, что такая мера позволит удешевить закупки.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В частности, теперь Минобороны страны начинает выводить на отдельные торги некоторые позиции из каталога питания для военных. О проведении такого эксперимента в украинском военном ведомстве сообщали ещё в начале ноября.

Как пишет "Главком", министерство намерено выделить в отдельные закупки 35 из 400 содержащихся в каталоге позиций. Причём, если даже сохранится прежний перечень продуктов, стоимость суточного рациона украинского военного будет в 10 раз ниже, чем у военнослужащего НАТО.

К закупкам продовольствия в украинском Минобороны приступили ещё в 2015 году. Это было сделано согласно рекомендациям представителей Североатлантического альянса.