Политолог Светов: в Киеве провалилась гибкость в системе призыва в ВСУ

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Политический аналитик Юрий Светов обратил внимание, что гибкость в системе призыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) провалилась. Так эксперт прокомментировал желание Киева изменить правила призыва в армию с целью мобилизовать тех, кто боится воевать на передовой.

Фото: "Час Пик"

По словам Светова, на Украине уже давно пользуются "методикой "Фольксштурма". Политолог напомнил, что она использовалась фашистской Германией осенью 1944 года и заключалась в том, что по приказу Адольфа Гитлера призывали мужчин от 16 до 60 лет, а женщин — от 18 до 50. Проводя параллель, эксперт заметил, что на Украине делают то же самое.

"Просто начались протесты, требования, чтобы была хоть какая-то ротация на фронте, они этого сделать не могут, потому что российские войска препятствуют этой ротации", — уверен политический аналитик. Его слова приводит издание "Известия".

Помимо этого, Светов напомнил, что власти Украины пытались добиться призыва своих граждан, которые в настоящее время находятся за границей, но в других странах отказались помогать Киеву в этом вопросе.