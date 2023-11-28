Финляндия закрывает на границе с Россией все пункты пропуска для желающих получить убежище на её территории.
Об этом решении сообщили в финском правительстве, пишет Yle.
Чиновники уточнили, что грузовой транспорт по-прежнему будут пропускать.
Ограничение будет действовать в течение двух недель.
То есть Финляндия на этот срок закроет единственный работающий на данный момент КПП "Райа-Йоосеппи" в северной части страны.
"Россия стала причиной этой ситуации и только она может положить ей конец", — цитирует издание премьер-министра Финлядии Петтери Орпо.
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