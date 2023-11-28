Финляндия приняла решение закрыть все КПП на российской границе

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Финляндия закрывает на границе с Россией все пункты пропуска для желающих получить убежище на её территории.

Об этом решении сообщили в финском правительстве, пишет Yle.

Чиновники уточнили, что грузовой транспорт по-прежнему будут пропускать.

Ограничение будет действовать в течение двух недель.

То есть Финляндия на этот срок закроет единственный работающий на данный момент КПП "Райа-Йоосеппи" в северной части страны.