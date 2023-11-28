На польско-белорусской границе зафиксировали необычную ситуацию

Впервые за последние два года мигранты не предпринимали попыток нелегального проникновения в Польшу из Белоруссии, сообщает EADaily.
"Вчера, 27 ноября, впервые за более чем два года, начиная с августа 2021 года, не было попыток незаконного преодоления границы из Белоруссии. Никто не приближался к границе с целью пересечь ее", — гласит сообщение.
В то же время отмечается, что "гибридная война на границе продолжается".
Миграционный кризис на границе Белоруссии с странами ЕС начался во второй половине 2021 года. Варшава обвиняет в происходящем официальный Минск и отказывается принимать беженцев. В связи с этим на польско-белорусской границе постоянно регистрируются случаи гибели мигрантов.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.