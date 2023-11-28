Экс пилот ВВС США рассказал о разбившемся НЛО

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Бывший пилот ВВС США и офицер разведки Дэвид Граш, известный своими свидетельствами о НЛО, удивил общественность новым утверждением.

Фото: openverse by Amanclos is licensed under CC BY 2.0

Он сообщил, что останки различных биологических существ, не являющихся людьми, были извлечены из разбившихся НЛО представителями властей.

Пилот также выразил мнение, что среди обломков могли быть обнаружены и живые представители внеземных цивилизаций, и что между ними и людьми происходило некоторое "взаимодействие".

Экс-пилот ВВС США рассказал о НЛО