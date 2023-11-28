Финляндия стягивает дополнительные войска к границе с РФ

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Во вторник, 28 ноября, в Финляндию прибудет первая группа дополнительных сотрудников из состава пограничной и береговой охраны Frontex. Как сообщает телеканал Yle, в состав персонала войдут пограничники, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, а также эксперты по документам и переводчики. Весь персонал будет необходим для усиления пограничного контроля с РФ.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Кроме того, есть сведения, что сотрудники Frontex будут находиться в стране как минимум два месяца, а возможно и дольше. По состоянию на настоящий день на границах Финляндии и РФ работают 10 сотрудников пограничной и береговой охраны.

Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия до 18 февраля 2024 года закрыла четыре пограничных пункта на границе с РФ. Речь идёт о КПП "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала"