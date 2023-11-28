Украина и Италия провели переговоры по гарантиям безопасности Киеву

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На Украине заявили о начале переговоров с Италией. Известно, что главной темой переговоров станут гарантии безопасности Киева.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игоря Жовквы, который возглавлял переговорную группу, Киев и Рим намерены заключить двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украины.

Причём, сейчас начался первый этап украино-итальянских переговоров. Во время него стороны обсудили подходы к содержанию и формату будущего документа, по итогу согласовав график дальнейших переговоров.

"По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства [Андрея Ермака — ред.] начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности", — сказано на сайте офиса украинского лидера.

Кроме того, есть сведения, что Украина проведёт переговоры и с другими странами "Большой семёрки".