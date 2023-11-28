Марков высказался об отравлении жены главы ГУР Украины Буданова: война бюрократий

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Политолог Сергей Марков прокомментировал версии об отравлении супруги главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Фото: wikimedia.org by https://www.president.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

Марков не исключил, что новость об отравлении жены Буданова тяжёлыми металлами является фейком.

По другой версии отравление явилось следствием войны бюрократий.

Политолог уверен, что в данном деле не замешан Владимир Зеленский.

"Это точно не Зеленский, потому что Зеленский под контролем США. Если американцы это узнают, то американцы точно снимут Зеленского", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Марков убеждён, что Россия в этом не замешана, так как РФ, по его мнению, заинтересована не в гибели офицеров ГУР, а в публичном суде над ними.