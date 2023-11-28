Политолог Сергей Марков прокомментировал версии об отравлении супруги главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.
Марков не исключил, что новость об отравлении жены Буданова тяжёлыми металлами является фейком.
По другой версии отравление явилось следствием войны бюрократий.
Политолог уверен, что в данном деле не замешан Владимир Зеленский.
"Это точно не Зеленский, потому что Зеленский под контролем США. Если американцы это узнают, то американцы точно снимут Зеленского", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Марков убеждён, что Россия в этом не замешана, так как РФ, по его мнению, заинтересована не в гибели офицеров ГУР, а в публичном суде над ними.
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.