Экс-депутат Рады Кива: бывший министр обороны Украины Резников уехал в США

Бывший руководитель Минобороны Украины Алексей Резников после отставки эмигрировал в Соединённые Штаты Америки, следует из заявления экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, Резников был счастлив, когда покидал должность. Он добавил, чтоэкс-министр уехал к супруге в США, прихватив с собой деньги.

В Америке у бывшего главы Минобороны Украины есть собственная вилла, на которой проживают его родственники, отметил Кива.

Экс-депутат пояснил, что получил эти данные от источника в офисе украинского президента.

Кива также сообщил о пропаже зимнего обмундирования, подготовленного для солдат, после отъезда Резникова с Украины. Как подчеркнул бывший депутат в своём Telegram-канале, украинские военнослужащие теперь замерзают в зоне боевых действий.

Ранее журналисты Der Spiegel заявили, что Резников был уволен с поста министра обороны Украины в связи с коррупционными скандалами.