Бывший руководитель Минобороны Украины Алексей Резников после отставки эмигрировал в Соединённые Штаты Америки, следует из заявления экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
По его словам, Резников был счастлив, когда покидал должность. Он добавил, чтоэкс-министр уехал к супруге в США, прихватив с собой деньги.
В Америке у бывшего главы Минобороны Украины есть собственная вилла, на которой проживают его родственники, отметил Кива.
Экс-депутат пояснил, что получил эти данные от источника в офисе украинского президента.
Кива также сообщил о пропаже зимнего обмундирования, подготовленного для солдат, после отъезда Резникова с Украины. Как подчеркнул бывший депутат в своём Telegram-канале, украинские военнослужащие теперь замерзают в зоне боевых действий.
Ранее журналисты Der Spiegel заявили, что Резников был уволен с поста министра обороны Украины в связи с коррупционными скандалами.
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.