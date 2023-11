Бывший руководитель Минобороны Украины Алексей Резников после отставки эмигрировал в Соединённые Штаты Америки, следует из заявления экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.