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Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство

1:23
Мир

Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс выразила надежду на возвращение США мирового лидерства. Она также отметила, что надеется на возвращение в Белый дом республиканцев.

Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство
Фото: https://granthshala.com/truss-in-russia-for-talks-as-kiev-says-troops-will-fight-until-last-breath-latest/

Как заявила Трасс газете The Wall Street Journal, следующим американским президентом должен стать консервативный кандидат от Республиканской партии, чтобы он назвал враждебные режимы "злом и угрозой".

По её мнению, ядерную сделку с Ираном следует разорвать, а Киев — обеспечить оружием с целью "отправить Россию в нокаут".

"Москву убаюкали иллюзией, что её вооруженные силы могут противостоять мощи Вашингтона. Но Запад должен обеспечить Украину оружием, необходимым для нанесения нокаутирующего удара по России. Это стало бы прямым посланием авторитарным покровителям России в Китае и Иране", — считает Трасс.

Помимо этого, экс-премьер Великобритании считает, что необходимо ускорить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс. Она напомнила, что в период Холодной войны Соединённые Штаты возглавляли НАТО свободного мира, включая Великобританию и Японию, а также контролируя экспорт в Китай и коммунистические страны Восточной Европы. Теперь, по её мнению, США вновь должны возглавить свободный мир.

 

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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