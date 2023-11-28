Новый пакет европейских санкций против РФ развяжет руки финским властям, искавшим способ отобрать у россиян стадион Helsinki Hall, передаёт STT во вторник.
Около 45% акций Helsinki Hall, ранее известного как Hartwall Arena, принадлежит попавшим под санкции бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Кроме них, у стадиона много акционеров, но по уставу российские олигархи могут принимать ключевые решения независимо от них.
По данным агентства, в широко анонсировавшийся 12-й пакет санкций может быть включена возможность временной разблокировки замороженных активов для их продажи. В случае отказа правительство получает право на экспроприацию собственности на основании "общественной необходимости". Если же владельцы согласятся реализовать имущество, вырученные средства всё равно останутся замороженными.
Бывшая домашняя арена хоккейной команды "Йокерит" в хельсинкском "Пасиле" пустует со второй весны, добавляется в материале.
Пока 12-й пакет санкций ЕС категорически блокирует Венгрия.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.