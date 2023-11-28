Новыми санкциями ЕС предусмотрена экспроприация недвижимости у россиян

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Новый пакет европейских санкций против РФ развяжет руки финским властям, искавшим способ отобрать у россиян стадион Helsinki Hall, передаёт STT во вторник.

Фото: Lehtikuva by Heikki Saukkomaa

Около 45% акций Helsinki Hall, ранее известного как Hartwall Arena, принадлежит попавшим под санкции бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Кроме них, у стадиона много акционеров, но по уставу российские олигархи могут принимать ключевые решения независимо от них.

По данным агентства, в широко анонсировавшийся 12-й пакет санкций может быть включена возможность временной разблокировки замороженных активов для их продажи. В случае отказа правительство получает право на экспроприацию собственности на основании "общественной необходимости". Если же владельцы согласятся реализовать имущество, вырученные средства всё равно останутся замороженными.

Бывшая домашняя арена хоккейной команды "Йокерит" в хельсинкском "Пасиле" пустует со второй весны, добавляется в материале.

Пока 12-й пакет санкций ЕС категорически блокирует Венгрия.