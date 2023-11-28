Китай не допустит террористической и сепаратисткой деятельности на Тайване, и любая попытка сделать его независимым будет "означать войну", заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.
При этом представитель Китая подчеркнул, что Пекин готов предоставить Тайваню широкие возможности для присоединения к КНР.
"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", — заявил Чэнь Биньхуа телеканалу CGTN.
Как подчеркнул китайский представитель, любое действие граждан острова, направленное на "независимость" Тайваня, Китай расценит как угрозу. Он призвал отказаться от этой идеи.
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