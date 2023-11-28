Китай: независимость Тайваня будет означать войну

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Китай не допустит террористической и сепаратисткой деятельности на Тайване, и любая попытка сделать его независимым будет "означать войну", заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

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При этом представитель Китая подчеркнул, что Пекин готов предоставить Тайваню широкие возможности для присоединения к КНР.

"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", — заявил Чэнь Биньхуа телеканалу CGTN.

Как подчеркнул китайский представитель, любое действие граждан острова, направленное на "независимость" Тайваня, Китай расценит как угрозу. Он призвал отказаться от этой идеи.