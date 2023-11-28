В Пентагоне США не смогли подтвердить, что Северная Корея следит за американскими военными базами и Белым домом со спутника.
Ранее американские СМИ заявили, что якобы спутник Северной Кореи снял на фото авианосцев на военной базе Норфолк.
"Мы не можем подтвердить достоверность этого утверждения", — заявили ТАСС в военном ведомстве США.
Откуда американские СМИ взяли информацию о слежке спутников КНДР за военными объектами США, в Пентагоне не уточнили.
Внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года переехал в США, оставив свою музыкальную карьеру в России.