Пентагон усомнился в достоверность данных о снимках Белого дома со спутника КНДР

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В Пентагоне США не смогли подтвердить, что Северная Корея следит за американскими военными базами и Белым домом со спутника.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Ранее американские СМИ заявили, что якобы спутник Северной Кореи снял на фото авианосцев на военной базе Норфолк.

"Мы не можем подтвердить достоверность этого утверждения", — заявили ТАСС в военном ведомстве США.

Откуда американские СМИ взяли информацию о слежке спутников КНДР за военными объектами США, в Пентагоне не уточнили.