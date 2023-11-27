Командующий СВ ВСУ Сырский сообщил о сложной ситуации для ВСУ под Бахмутом

Командующий сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о сложной ситуации для украинских войск под Бахмутом (Артёмовском). Он подчеркнул, что представители Генштаба признают превосходство на данном направлении российской армии. В том числе, у Вооружённых сил РФ гораздо больше беспилотников — в частности, дронов-камикадзе. Последние стали для ВСУ буквально бичом.

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"Россия активизировала использование дронов-камикадзе в широкомасштабной войне против Украины", — сообщил Сырский.

Вместе с тем, командующий ВС ВСУ также руководит группировкой "Восток". В зону ответственности данного батальона входят Купянское, Лиманское и Бахмутское направления.

Каждую неделю генерал объезжает бригады на передовой и сообщает о тяжёлом положении на данных направлениях. Уточняется, что на прошлой неделе это были Бахмутское и Купянское направление. На этой неделе — только Бахмутское.