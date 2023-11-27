Тренера ФК из Ботсваны Морено Рамореболи возмутил вопрос журналистов о проведении магического ритуала для победы своей команды.
На пресс-конфренции тренера футбольной команды, которая сенсационно обыграла титулованный марокканский клуб, обвинили в том, что победу спортсмены одержали благодаря чёрной магии.
Подозрения возникли из-за того, что перед игрой футболисты разлили из бутылки у углового флажка некую жидкость.
Тренер возмущённо покинул пресс-конференцию, когда его спросили про колдовство.
"Аааа! Хотите сказать, что мы победили только благодаря чёрной магии? Не надо нас настолько не уважать!", — выразил своё негодование Морено Рамореболи.
Ранее сообщалось, что побережье Мексиканского залива заполнили "ведьмины бутылки" с ногтями и волосами внутри. Бутылки применяются для "погребения злых духов".
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.