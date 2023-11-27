Обвинённый в чёрной магии тренер команды Ботсваны обиделся и ушёл с пресс-конференции

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Тренера ФК из Ботсваны Морено Рамореболи возмутил вопрос журналистов о проведении магического ритуала для победы своей команды.

Фото: ru.fifa. com

На пресс-конфренции тренера футбольной команды, которая сенсационно обыграла титулованный марокканский клуб, обвинили в том, что победу спортсмены одержали благодаря чёрной магии.

Подозрения возникли из-за того, что перед игрой футболисты разлили из бутылки у углового флажка некую жидкость.

Тренер возмущённо покинул пресс-конференцию, когда его спросили про колдовство.

"Аааа! Хотите сказать, что мы победили только благодаря чёрной магии? Не надо нас настолько не уважать!", — выразил своё негодование Морено Рамореболи.

Ранее сообщалось, что побережье Мексиканского залива заполнили "ведьмины бутылки" с ногтями и волосами внутри. Бутылки применяются для "погребения злых духов".