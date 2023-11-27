Глава минобороны Великобритании: "Путин усиливает своё вторжение"

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Глава минобороны Великобритании Грант Шеппс объяснил, что, по его мнению, сдержит наступление ВС РФ на Украине.

Фото: pxfuel.com

Шеппс заявил, что Украина нуждается в непоколебимой поддержке Запада.

"Путин усиливает свое вторжение", — сказал представитель Великобритании.

Шеппс уверен, что сдержать продвижение российской армии поможет только храбрость военнослужащих ВСУ и западная помощь Украине.

"Украине нужна наша непоколебимая поддержка, чтобы бороться и побеждать", — объяснил министр обороны Великобрритании.

Ранее Алексей Арестович* предупредил, что при усилении наступления ВС РФ Запад может сократить помощь Украине.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.