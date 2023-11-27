Опрос: 79,1% считают действия Израиля в Газе геноцидом

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79,1% респондентов опроса на тему "Как бы Вы охарактеризовали действия Израиля в секторе Газа?" выбрали ответ "Преступления против палестинского народа". Только 8% считают, что это законное право Израиля на самооборону.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

7,4% участников опроса считают действия Израиля "антитеррористической операцией". 5,5% выбрали вариант "Меня это не касается".

Важно отметить, что лишь 111 человек из Израиля приняли участие в опросе, при этом 85 из них рассматривают действия ЦАХАЛ в секторе Газа как "законное право на самооборону", а 19 — как "антитеррористическую операцию".

Процент тех, кто считает бомбардировки Газы геноцидом, высок среди жителей Казахстана, Узбекистана и Туркмении.

Опрос проводился с 23 по 27 ноября 2023 года. В нем участвовали 10 017 человек.