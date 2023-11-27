Опрос: 79,1% считают действия Израиля в Газе геноцидом

79,1% респондентов опроса на тему "Как бы Вы охарактеризовали действия Израиля в секторе Газа?" выбрали ответ "Преступления против палестинского народа". Только 8% считают, что это законное право Израиля на самооборону.
7,4% участников опроса считают действия Израиля "антитеррористической операцией". 5,5% выбрали вариант "Меня это не касается".
Важно отметить, что лишь 111 человек из Израиля приняли участие в опросе, при этом 85 из них рассматривают действия ЦАХАЛ в секторе Газа как "законное право на самооборону", а 19 — как "антитеррористическую операцию".
Процент тех, кто считает бомбардировки Газы геноцидом, высок среди жителей Казахстана, Узбекистана и Туркмении.
Опрос проводился с 23 по 27 ноября 2023 года. В нем участвовали 10 017 человек.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.