Опрос: 79,1% считают действия Израиля в Газе геноцидом

79,1% респондентов опроса на тему "Как бы Вы охарактеризовали действия Израиля в секторе Газа?" выбрали ответ "Преступления против палестинского народа". Только 8% считают, что это законное право Израиля на самооборону.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.