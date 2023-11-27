В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл в Будапеште встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передаёт MTI со ссылкой на пресс-секретаря венгерского лидера Берталана Хаваши.
По официальной версии, Мишель приехал к Орбану для обсуждения предстоящего саммита ЕС.
"Встреча состоялась в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза. На ней также присутствовал министр по делам ЕС Янош Бока", — сказал Хаваши.
Ранее Bloomberg сообщил о намерении Орбана сорвать саммит из-за нежелания Венгрии принимать Украину в ЕС, продолжать оказывать ей финансовую помощь и недовольства антироссийскими санкциями. По сведениям издания, президент Евросовета должен был уладить все эти "украинские вопросы".
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.