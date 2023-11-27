Орбан провёл встречу с Мишелем по украинским вопросам

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В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл в Будапеште встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передаёт MTI со ссылкой на пресс-секретаря венгерского лидера Берталана Хаваши.

Фото: Facebook

По официальной версии, Мишель приехал к Орбану для обсуждения предстоящего саммита ЕС.

"Встреча состоялась в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза. На ней также присутствовал министр по делам ЕС Янош Бока", — сказал Хаваши.

Ранее Bloomberg сообщил о намерении Орбана сорвать саммит из-за нежелания Венгрии принимать Украину в ЕС, продолжать оказывать ей финансовую помощь и недовольства антироссийскими санкциями. По сведениям издания, президент Евросовета должен был уладить все эти "украинские вопросы".