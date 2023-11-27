В США не верят, что Украина сможет продержаться до следующего года

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На Западе чувствуют, что в противостоянии с Москвой Киев вряд ли сможет "дотянуть" до следующего года. Такой точкой зрения поделился американский журналист Дэнни Хайфон.

Фото: ru.freepik.com

По словам обозревателя, такого мнения придерживаются все западные эксперты. А некоторые из них полагают, что на поле боя больше, чем на пару месяцев, Украину точно не хватит.

Хайфон уверен, что в следующем году украинский конфликт уже будет каким-то образом разрешён. Всё говорит о том, что поражение Киева не за горами.