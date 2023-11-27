На Западе чувствуют, что в противостоянии с Москвой Киев вряд ли сможет "дотянуть" до следующего года. Такой точкой зрения поделился американский журналист Дэнни Хайфон.
По словам обозревателя, такого мнения придерживаются все западные эксперты. А некоторые из них полагают, что на поле боя больше, чем на пару месяцев, Украину точно не хватит.
Хайфон уверен, что в следующем году украинский конфликт уже будет каким-то образом разрешён. Всё говорит о том, что поражение Киева не за горами.
"Украина — это вчерашний день в плане значимости для истеблишмента США и НАТО", — добавил Хайфон на своём YouTube-канале.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.