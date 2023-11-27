Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что к происходящей вокруг Украины ситуации привела упёртость НАТО. Вдобавок, на это повлияло полное игнорирование интересов России.
"Следствием упёртости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины", — заметил представитель Кремля.
В ходе научно-экспертного форума "Примаковские чтения" Ушаков обратил внимание, что целью дипломатической работы России было не препятствие расширения Североатлантического альянса, а обеспечение безопасности в Европе.
Кроме того, он подчеркнул, что те или иные действия представителей НАТО, которые ущемляли принцип неделимости безопасности, нельзя было осуществлять без консенсусного решения, которые должны были принимать все страны европейского континента.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.