Ушаков: ситуация вокруг Украины стала следствием упёртости НАТО

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Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что к происходящей вокруг Украины ситуации привела упёртость НАТО. Вдобавок, на это повлияло полное игнорирование интересов России.

Фото: sputnik-ossetia.ru

"Следствием упёртости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины", — заметил представитель Кремля.

В ходе научно-экспертного форума "Примаковские чтения" Ушаков обратил внимание, что целью дипломатической работы России было не препятствие расширения Североатлантического альянса, а обеспечение безопасности в Европе.

Кроме того, он подчеркнул, что те или иные действия представителей НАТО, которые ущемляли принцип неделимости безопасности, нельзя было осуществлять без консенсусного решения, которые должны были принимать все страны европейского континента.