Из-за нового закона, мир может остаться без кофе

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На европейских складах сейчас хранятся около 200 тысяч тонн какао и 150 тысяч тонн кофейных зерен. Производителям необходимо будет реализовать эти партии до декабря 2024 года, заявила исполнительный директор Международного торгового центра (МТЦ) Памела Коук-Хэмилтон.

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Запрет затронет производителей из Ганы и Кот-д'Ивуара, которые производят около 70 процентов мирового рынка какао. Негативные последствия затронут компании из Бразилии, Вьетнама, Колумбии и Индонезии. Эти страны являются мировыми лидерами в производстве кофе.

У производителей есть не так много вариантов, как действовать дальше – всего два. Один из них предполагает реализацию продукции за пределами ЕС, а второй – уничтожение складских запасов. Кроме кофе и какао закон запрещает ввоз других видов популярной в Европе продукции, включая пальмовое масло. Документ также затронул импорт каучука.