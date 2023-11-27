Bloomberg узнал о намерении Орбана сорвать саммит ЕС из-за Украины

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Премьер Венгрии Виктор Орбан намерен сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС, утверждает Bloomberg.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Агентство пришло к такому выводу по итогам встречи европейских дипломатов на прошлой неделе, где Венгрия анонсировала "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки блока Украине с учётом побочных эффектов для стран ЕС. Кроме того, об этом же Орбан писал Шарлю Мишелю в послании, содержание которого на днях обнародовала Politico.

"Конфронтационный тон Орбана означает, что его больше не беспокоят угрозы Брюсселя приостановить финансирование. Президент Евросовета Шарль Мишель сегодня посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему", — пишет Bloomberg.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что против обсуждения 12-го пакета антироссийских санкций, прежде чем станет понятным, как предыдущие 11 пакетов отразились на самой Европе.