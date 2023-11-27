Премьер Венгрии Виктор Орбан намерен сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС, утверждает Bloomberg.
Агентство пришло к такому выводу по итогам встречи европейских дипломатов на прошлой неделе, где Венгрия анонсировала "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки блока Украине с учётом побочных эффектов для стран ЕС. Кроме того, об этом же Орбан писал Шарлю Мишелю в послании, содержание которого на днях обнародовала Politico.
"Конфронтационный тон Орбана означает, что его больше не беспокоят угрозы Брюсселя приостановить финансирование. Президент Евросовета Шарль Мишель сегодня посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему", — пишет Bloomberg.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что против обсуждения 12-го пакета антироссийских санкций, прежде чем станет понятным, как предыдущие 11 пакетов отразились на самой Европе.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.