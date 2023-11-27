Киев не будет подписывать мировое соглашение с Российской Федерацией без репараций.
Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра.
"Не совсем понимаю, откуда Украина возьмёт деньги на выплаты России, они же нищие. А США и Евросоюз вряд ли будут компенсировать эти выплаты Киеву", — иронизирует в своём Telegram-канале публицист Сергей Колясников.
Продолжая размышление, он подчёркивает, что Россия может взять территориями. Например, подойдут Одесская и Николаевская области, подытожил журналист.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.