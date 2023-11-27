Замминистра юстиции Украины: Киев не подпишет мировое соглашение с РФ без репараций

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Киев не будет подписывать мировое соглашение с Российской Федерацией без репараций.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра.

"Не совсем понимаю, откуда Украина возьмёт деньги на выплаты России, они же нищие. А США и Евросоюз вряд ли будут компенсировать эти выплаты Киеву", — иронизирует в своём Telegram-канале публицист Сергей Колясников.

Продолжая размышление, он подчёркивает, что Россия может взять территориями. Например, подойдут Одесская и Николаевская области, подытожил журналист.