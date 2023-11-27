Берег Мексиканского залива заполнили "ведьмины бутылки" с ногтями и волосами внутри

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Жителей побережья Мексиканского залива призвали не открывать прибившиеся к берегу "ведьмины бутылки".

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак

Местные жители и туристы обнаруживают на берегу зловещие находки — так называемые ведьмины бутылки с ногтями и волосами внутри. Такие артефакты применяют для погребения злых духов. Обряд был популярен в Великобритани на рубеже 16 и 17 веков.

Власти советуют не открывать бутылки, так как внутри можно найти неприятное органическое содержимое, которое представляет биологическую опасность.