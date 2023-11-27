Жителей побережья Мексиканского залива призвали не открывать прибившиеся к берегу "ведьмины бутылки".
Местные жители и туристы обнаруживают на берегу зловещие находки — так называемые ведьмины бутылки с ногтями и волосами внутри. Такие артефакты применяют для погребения злых духов. Обряд был популярен в Великобритани на рубеже 16 и 17 веков.
Власти советуют не открывать бутылки, так как внутри можно найти неприятное органическое содержимое, которое представляет биологическую опасность.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.