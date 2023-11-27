На Украине хотят ежемесячно призывать по 20 тысяч человек

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

На Украине впервые рассказали о планах по числу ежемесячной мобилизации населения. Как отметила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, военкоматы планируют призывать в войска по 20 тысяч граждан в месяц.

Выступая с критикой главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, во время чего Безуглая предложила главкому уйти в отставку, она обратила внимание, что при мобилизации необходимо учитывать соотношение потерь.

"Естественно, для более точного анализа нужно учитывать ещё и соотношение потерь, но по ним достоверной информации нет. В любом случае, проверенные выше цифры — довольно тревожный для ВСУ сигнал о складывающемся балансе сил на фронте, — цитирует парламентария издание "Страна.ua".

Однако, по данным издания, такое количество является неподъёмным для современной Украины.

Прежде военные аналитики высказывали мнения о том, что даже минимальные оценки Украины по набору добровольцев в РФ значительно превышают показатели Киева. Так, по данным украинской разведки, ежемесячно армия России пополняется на 20 тысяч человек за счёт заключения контрактов. Причём, в последнее время российские власти говорят о цифрах в 40-50 тысяч в месяц.